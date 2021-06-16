В Ленобласти мужчина пытался поджечь дом и выстрелил в полицейского

В Ленобласти мужчина пытался поджечь дом и выстрелил в полицейского
Инцидент произошел в деревне Александровщина Лодейнопольского района Ленобласти. Фото: сркиншот Google Maps

Следователи Лодейнопольского района Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на поджог и применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно данным правоохранительных органов, ночью 12 ноября прошлого года в деревне Александровщина сотрудник полиции заметил неизвестного злоумышленника, который пытался пожечь дом. Страж порядка вознамерился пресечь противоправную деятельность, но у преступника при себе внезапно оказалось огнестрельное оружие, которым он, не раздумывая, воспользовался.

В результате мужчина дважды выстрелил в полицейского, задев жизненно важные органы. Сотрудник МВД выжил, но получил тяжелые телесные повреждения. Стрелок при этом успел скрыться с места преступления. К счастью, его удалось задержать по горячим следам.

Злоумышленника заключили под стражу на время следствия. Как стало известно сейчас, 16 июня, правоохранители собрали достаточную доказательную базу, чтобы обвинить мужчину в ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (пособничество в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Теперь наказание преступнику назначит суд.

Напомним, что буквально вчера, 15 июня, житель Северной столицы сломал нос полицейскому в драке во 2-м Рабфаковском переулке. Буйный горожанин был задержан за административное правонарушение, но уже находясь в участке начал активно возмущаться по этому поводу и размахивать кулаками. Один из ударов пришелся в голову стража порядка — сотрудник МВД получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

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