Петербуржец сломал нос полицейскому в отделении

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Горожанин начал размахивать кулаками.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня, в помещении отдела полиции во 2-м Рабфаковском переулке. Задержанный за административное правонарушение ударил полицейского кулаком в голову, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по городу, буйного мужчину задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укусивший полицейского петербуржец получил 2,5 года условно.