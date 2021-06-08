Укусивший полицейского петербуржец получил 2,5 года условно

Укусивший полицейского петербуржец получил 2,5 года условно
Суд приговорил мужчину к условному сроку. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Кронштадте суд приговорил мужчину к условному сроку за нападение на полицейского. Он несколько раз укусил представителя власти в служебной машине.

Инцидент произошел 4 апреля на Кронштадтском шоссе. Подсудимый находился в служебной полицейской машине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Сопротивляясь полицейскому, мужчина три раза укусил правоохранителя за кисти рук. Тем самым он причинил стражу порядка физическую боль и телесные повреждения в виде трех ссадин.

Петербуржец признал вину и раскаялся. Он принес извинения полицейскому.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года», — заключили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отправил в колонию петербуржца за стрельбу в Приморском районе.

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