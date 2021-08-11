Дожди и тепло ожидаются в Петербурге 12 августа

В четверг, 12 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Предстоящей ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер подует с северных направлений слабый.

В темное время суток температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем потеплеет до +22…+24 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг. Спасатели рекомендуют жителям оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.