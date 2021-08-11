Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о предстоящих ливнях и грозах. В ближайшие дни осадки не прекратятся.

Так, 12 и 13 августа в 47-регионе ожидаются сильные дожди, а в отдельных районах грозы и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по областию.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, пропажи и гибели людей, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в четверг температура поднимется до +25. Ожидается северо-западный и северный слабый. Днем же он будет умеренным, а при грозах порывистым.