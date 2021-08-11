Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг

Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о предстоящих ливнях и грозах. В ближайшие дни осадки не прекратятся.

Так, 12 и 13 августа в 47-регионе ожидаются сильные дожди, а в отдельных районах грозы и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по областию.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, пропажи и гибели людей, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в четверг температура поднимется до +25. Ожидается северо-западный и северный слабый. Днем же он будет умеренным, а при грозах порывистым.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть погода


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг
Ученый объяснил «высокую летальность» штамма «Йота»
Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа 60% россиян
Две легковушки заблокировали проезд авто и трамваям на Обуховской обороны
В Канаде нашли средство для подавления COVID-19
Сбежавших из суда в Выборге братьев нашли в Сертолово
Территорию у Суздальских озер приведут в порядок к октябрю
Петербуржца, до смерти избившего студента, заключили под стражу