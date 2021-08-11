В Ленобласти пройдут ливни, грозы, а температура поднимется до +25

В Ленобласти пройдут ливни, грозы, а температура поднимется до +25
В Ленобласти ожидается облачная погода. Пройдут дожди с грозами. Фото: pixabay.com

В среду, 12 августа, в Ленинградской области будет облачная погода, однако регион все же ждут прояснения. В темное время суток дожди пройдут лишь в некоторых районах 47-ого региона, а вот днем уже осадки выпадут в большей части области.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Ленобласти ожидается северо-западный и северный слабый. Днем же он будет умеренным, а при грозах порывистым.

Отмечается, что в утреннее время и днем в отдельных районах пройдут ливни с грозами.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +12…+17 градусов. Днем же столбики термометров покажут +19…+24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 11 августа, в Петербурге ожидается теплая летняя погода. Осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +23…+25 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.
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