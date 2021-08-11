В Петербурге в среду ожидается до 25 градусов тепла

В Петербурге в среду ожидается до 25 градусов тепла
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В среду, 11 августа, в Петербурге ожидается теплая летняя погода. Осадков не ожидается. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Регион останется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. В такой ситуации облаков в небе будет довольно много, а вот дождей в Санкт-Петербурге пока не ожидается, при этом по области они местами пройдут», — рассказал синоптик.

Днем столбики термометров покажут +23…+25 градусов. Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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