Бузову затравили за выбор наряда на съемки «Х-Фактора»

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали в соцсетях за наряд, который она выбрала для съемок белорусской версии шоу «Х Фактор».

Звезда «Дома-2» станет наставником проекта. А на днях она улетела в Минск на съемки шоу. Снимки наряда, выбранного для шоу, она показала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Бузова позирует в мини-платье белого цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте. Вещь с длинным рукавом украшена пайетками и стразами.

В комментариях под постом пользователи оставили на негативные оценки.

«Не понимаю, почему нужно быть почти голой», — возмутился пользователь. «Образ деревенщины», — написала подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова потратила миллион рублей на операцию для своего 57-летнего отца. Мужчине установили импланты.