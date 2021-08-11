Бузову затравили за выбор наряда на съемки «Х-Фактора»

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали в соцсетях за наряд, который она выбрала для съемок белорусской версии шоу «Х Фактор».
Звезда «Дома-2» станет наставником проекта. А на днях она улетела в Минск на съемки шоу. Снимки наряда, выбранного для шоу, она показала на своей странице в Instagram.
На опубликованных кадрах Бузова позирует в мини-платье белого цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте. Вещь с длинным рукавом украшена пайетками и стразами.
В комментариях под постом пользователи оставили на негативные оценки.
«Не понимаю, почему нужно быть почти голой», — возмутился пользователь.
«Образ деревенщины», — написала подписчица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова потратила миллион рублей на операцию для своего 57-летнего отца. Мужчине установили импланты.