Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя

В Минздраве объясняют, что мозг окончательно формируется к 21 году. Фото: Pixabay

В Минздраве объясняют, что мозг окончательно формируется к 21 году. Фото: Pixabay

Власти России рассматривают новый законопроект Минздрава о повышении возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года. Правительство предлагает ввести эту норму на алкоголь с содержанием спирта выше 16,5%.

Законопроект проходит оценку. Поправки вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В Минздраве объясняют, что мозг окончательно формируется к 21 году и что употребление спиртного небезопасно для его развития. Аналогичный закон действует в США, до 20 лет — в Финляндии и ряде европейских стран. Об этом сообщает правительство.

Минздрав два года назад уже вносил подобный законопроект, однако Минфин и Минэкономики выступили против него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект. Он предлагает запретить тратить пособие на ребенка на спиртное и табак.