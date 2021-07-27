Законопроект: детские пособия нельзя будет тратить на алкоголь и табак

Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект. Он предлагает запретить тратить пособие на ребенка на спиртное и табак.

Чтобы следить за распоряжением выделенных денег курганские депутаты предлагают завести социальный электронный счет, трата с которого будет отслеживаться. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

Принятие такого закона будет защищать права и законные интересы детей, отмечают авторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минздрав хочет проработать новые меры для борьбы с табакозависимостью. Среди новых мер хотят принять: производство обезличенных упаковок, 3/4 площади которых должны занимать изображения о вреде курения; запрет на классификацию сигарет по уровню содержания токсинов; запрет на использование ароматизаторов, красителей и других добавок.