Законопроект: детские пособия нельзя будет тратить на алкоголь и табак

Законопроект: детские пособия нельзя будет тратить на алкоголь и табак
Чтобы следить за распоряжением выделенных денег курганские депутаты предлагают завести социальный электронный счет. Фото: рixabay

Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект. Он предлагает запретить тратить пособие на ребенка на спиртное и табак.

Чтобы следить за распоряжением выделенных денег курганские депутаты предлагают завести социальный электронный счет, трата с которого будет отслеживаться. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

Принятие такого закона будет защищать права и законные интересы детей, отмечают авторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минздрав хочет проработать новые меры для борьбы с табакозависимостью. Среди новых мер хотят принять: производство обезличенных упаковок, 3/4 площади которых должны занимать изображения о вреде курения; запрет на классификацию сигарет по уровню содержания токсинов; запрет на использование ароматизаторов, красителей и других добавок.

алкоголь Госдума дети детское пособие законопроект сигареты


 

Новости партнеров
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пэрис Хилтон ждет первенца
Законопроект: детские пособия нельзя будет тратить на алкоголь и табак
В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка
Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах
В США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов
В Абхазии из-за разлива рек подтопило около 400 домов и гостиницу
Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакциной
В Выборгском районе сгорел мотоцикл