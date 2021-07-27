Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением

Минздрав хочет проработать новые меры для борьбы с табакозависимостью.
Среди новых мер хотят принять: производство обезличенных упаковок, 3/4 площади которых должны занимать изображения о вреде курения; запрет на классификацию сигарет по уровню содержания токсинов; запрет на использование ароматизаторов, красителей и других добавок. Об этом сообщил замглавы минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это важно для снижения сигаретной зависимости.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор сообщил, что употребление табака повышает риск заражения коронавирусом. Употребление сигарет повышает риск заражения COVID-19 через рот. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелой формы заболевания, так как их легкие уже повреждены. Также Роспотребнадзор напомнил, что сигареты с фильтром не делает процесс курения безопасным.