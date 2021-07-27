Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением

Среди новых мер хотят принять: производство обезличенных упаковок, 3/4 площади которых должны занимать изображения о вреде курения; запрет на классификацию сигарет по уровню содержания токсинов; запрет на использование ароматизаторов, красителей и других добавок. Об этом сообщил замглавы минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале.