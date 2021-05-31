Роспотребнадзор сообщил, что употребление табака повышает риск заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что употребление табака повышает риск заражения коронавирусом
В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни. Фото: Pixabay

Курение повышает риск заражения COVID-19, который протекает у курящих в более тяжелой форме.

Об этом напомнил Роспотребнадзор, сообщает ТАСС. Употребление сигарет повышает риск заражения COVID-19 через рот. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелой формы заболевания, так как их легкие уже повреждены.

Также Роспотребнадзор напомнил, что сигареты с фильтром не делает процесс курения безопасным, также плохая привычка может стать причиной рака любого органа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали, что курение электронных сигарет замедляет работу мозга человека. Сразу два исследования ученых из Медицинского центра Университета Рочестера доказали, что вейпинг негативно влияет на работу мозга. В исследованиях приняли участие десятки тысяч человек.

коронавирус курение Роспотребнадзор сигареты статистика


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник в Пулково задержали два рейса
Роспотребнадзор сообщил, что употребление табака повышает риск заражения ...
Бывший кремлевский повар сообщил о кулинарных предпочтениях Путина
«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний
Будущее МКС обсудят на форуме GLEX в Петербурге
В Египте выявили семь случаев «черной плесени»
Уникальные автомобили будут представлены в Петербурге в рамах ПМЭФ
Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию с европейской живописью ...