Роспотребнадзор сообщил, что употребление табака повышает риск заражения коронавирусом

Курение повышает риск заражения COVID-19, который протекает у курящих в более тяжелой форме.

Об этом напомнил Роспотребнадзор, сообщает ТАСС. Употребление сигарет повышает риск заражения COVID-19 через рот. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелой формы заболевания, так как их легкие уже повреждены.

Также Роспотребнадзор напомнил, что сигареты с фильтром не делает процесс курения безопасным, также плохая привычка может стать причиной рака любого органа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали, что курение электронных сигарет замедляет работу мозга человека. Сразу два исследования ученых из Медицинского центра Университета Рочестера доказали, что вейпинг негативно влияет на работу мозга. В исследованиях приняли участие десятки тысяч человек.