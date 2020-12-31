Ученые доказали, что курение электронных сигарет замедляет работу мозга

Люди, которые курили электронные сигареты или вейпили, с большей вероятностью жаловались на трудности с мыслительными функциями. Фото: unsplash

Люди, которые курили электронные сигареты или вейпили, с большей вероятностью жаловались на трудности с мыслительными функциями. Фото: unsplash

Сразу два исследования ученых из Медицинского центра Университета Рочестера доказали, что вейпинг негативно влияет на работу мозга.

В исследованиях приняли участие десятки тысяч человек. Проанализировав их данные, ученые выяснили, что люди, которые курили электронные сигареты или вейпили, с большей вероятностью жаловались на трудности с мыслительными функциями.

Такая проблема наблюдалась вне зависимости от возраста участников, однако особенно плохо курение сказывалось на людях, которые начали курить в возрасте от 8 до 13 лет.

Участники исследования жаловались на проблемы с концентрацией внимания, запоминанием и принятием решений. Авторы научной работы говорят, что их исследования добавили еще одно доказательство, что вейпинг не является безопасной альтернативой курению табака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рак легких можно определить по состоянию глаз.