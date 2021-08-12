Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту

Россия и Молдавия договорились снять ограничения по торговле, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

Так, две страны договорились о сотрудничестве в торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров. Речь зашла о поставках Молдавии свежих овощей в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вопрос возобновления беспошлинной поставки продукции из Молдавии на российский рынок нужно еще обсуждать.