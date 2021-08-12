Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту

Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту
Речь зашла о поставках Молдавии свежих овощей в Россию. Фото: https://pixabay.com

Россия и Молдавия договорились снять ограничения по торговле, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

Так, две страны договорились о сотрудничестве в торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров. Речь зашла о поставках Молдавии свежих овощей в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вопрос возобновления беспошлинной поставки продукции из Молдавии на российский рынок нужно еще обсуждать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в быстрых поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Санду написала в своем Telegram-канале, что в настоящий момент главным приоритетом является обеспечение доступа граждан Молдавии к эффективным вакцинам всем типов. Она подчеркнула, что страна хотела бы как можно скорее получить доступ к вакцине российского производства «Спутник V

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