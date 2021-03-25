Президент Молдавии просит Россию помочь с поставками «Спутника V»

Президент Молдавии просит Россию помочь с поставками &#171;Спутника V&#187;
Молдавия закупит российскую вакцину. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в быстрых поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

Санду написала в своем Telegram-канале, что в настоящий момент главным приоритетом является обеспечение доступа граждан Молдавии к эффективным вакцинам всем типов. Она подчеркнула, что страна хотела бы как можно скорее получить доступ к вакцине российского производства «Спутник V». Она также обратила внимание на необходимость ускорения процесса массовой вакцинации.

Молдавия начала вакцинацию от коронавируса в начале марта, когда получила первые партии вакцины AstraZeneca. По оценкам властей, республике потребуется почти 5 млн доз, чтобы привить 70% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве оценили эффективность трех российских вакцин от COVID-19.

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