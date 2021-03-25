В Минздраве оценили эффективность трех российских вакцин от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что все три отечественные разработки против коронавирусной инфекции имеют одинаковую эффективность.

По словам чиновника, нет смысла ждать какую-то определённую вакцину, чтобы привиться именно ею, поскольку все три препарата имеют одинаковую эффективность, передает РИА Новости в четверг, 25 марта. Напомним, что на данный момент в России используются «Спутник V» (или «ГамКовидВак»), созданная в центре Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами новосибирского центра «Вектор».

Кроме того, сегодня запущена в гражданский оборот третья вакцина, «КовиВак» — плод трудов центра имени Чумакова. Массовая вакцинация в России стартовала с 18 января по указу президента России. Сейчас прививки от коронавируса сделали больше человек, чем зарегистрировано зараженных с начала пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС утвердила предельную отпускную стоимость вакцины «КовиВак».