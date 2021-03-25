Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

На второй день после ввода препарата у президента не было никаких побочных реакций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует Владимир Путин после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что политик сделал прививку 22 марта. После вакцинации Путин не почувствовал ухудшения самочувствия, побочные реакции не были выявлены и спустя несколько дней. Песков уверяет, что с президентом все в порядке и он продолжает работать в обычном режиме.

Напоминаем, что Путин отказывается говорить, каким препаратом привился. Эту информацию знает лишь сам президент и его врач. Песков заверил, что президент прививался одним из российских препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Белоруссии начали производить вакцину «Спутник V».