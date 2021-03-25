В Белоруссии начали производить вакцину «Спутник V»

Первая партия препарата будет использована уже в апреле.
В Белоруссии запустили промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Производством занимается предприятие «Белмедпрепараты». Об этом сообщает «Интерфакс».
Все подготовительные мероприятия уже завершены и завод готовится к началу производства. Розлив первых серий вакцины из полупродукта российской компании АО «Генериум» уже стартовал.
Известно, что первую партию препарата будут использовать для вакцинации населения с начал апреля 2021 года. Ожидается, что предприятие сможет выпускать около 500 тысяч доз в месяц.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России запустили производство третьей вакцины от COVID «КовиВак».