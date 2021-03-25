В Белоруссии начали производить вакцину «Спутник V»

В Белоруссии начали производить вакцину &#171;Спутник V&#187;
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Первая партия препарата будет использована уже в апреле.

В Белоруссии запустили промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Производством занимается предприятие «Белмедпрепараты». Об этом сообщает «Интерфакс».

Все подготовительные мероприятия уже завершены и завод готовится к началу производства. Розлив первых серий вакцины из полупродукта российской компании АО «Генериум» уже стартовал.

Известно, что первую партию препарата будут использовать для вакцинации населения с начал апреля 2021 года. Ожидается, что предприятие сможет выпускать около 500 тысяч доз в месяц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России запустили производство третьей вакцины от COVID «КовиВак».

белоруссия вакцина производство Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ижевске от коронавируса вылечилась 100-летняя женщина
За пандемийный год в Петербурге выросли зарплатные предложения
КСП нашла нарушения в работе администрации Адмиралтейского района на 450 ...
В Петербурге зафиксировали дефицит жизненно важных лекарств
Подделка печати в МО «Смольнинское» обернулась уголовным делом
Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках: ему грозит тюремный срок
КГИОП требует остановить строительство рядом с домом Чубакова на Васильевском
Гигантская трещина появилась на историческом доме на Черняховского из-за ...