В Белоруссии начали производить вакцину «Спутник V»

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Первая партия препарата будет использована уже в апреле.

В Белоруссии запустили промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Производством занимается предприятие «Белмедпрепараты». Об этом сообщает «Интерфакс».

Все подготовительные мероприятия уже завершены и завод готовится к началу производства. Розлив первых серий вакцины из полупродукта российской компании АО «Генериум» уже стартовал.

Известно, что первую партию препарата будут использовать для вакцинации населения с начал апреля 2021 года. Ожидается, что предприятие сможет выпускать около 500 тысяч доз в месяц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России запустили производство третьей вакцины от COVID «КовиВак».