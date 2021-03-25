В России запустили производство третьей вакцины от COVID «КовиВак»

Планируется выпускать до 10 млн доз новой вакцины в год. Фото: pixabay

Планируется выпускать до 10 млн доз новой вакцины в год. Фото: pixabay

Третья отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в центре имени Чумакова и получившая название «Ковивак» вышла в гражданский оборот.

В ближайшее время препарат начнут доставлять в регионы, информирует пресс-служба Минобрнауки в четверг, 25 марта. Глава ведомства Влаерий Фальков лично посетитил центр Чумакова и запустил производство первой партии ампул «Ковивак».

Напомним, что еще на стадии тестирования вакцины добровольцем стал экс-главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. По его словам, «Ковивак» формирует наиболее естественный иммунный ответ по сравнению с другими прививками. Сейчас центр Чумакова планирует выпускать до 10 млн доз препарата в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в очереди на вакцинацию стоят 42 тысячи человек.