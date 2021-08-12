В Петербург 12 августа придут дожди

В Петербург 12 августа придут дожди
В Петербурге пройдет небольшой дождь. Однако будет тепло Фото: Pixabay
В четверг, 12 августа, в Северную столицу придут дожди, всему виной атмосферный фронт. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Петербурга повлияет атмосферный фронт, который связан с циклоном, входящим с юга в центральную часть Европейской России. Такая ситуация предвещает облачную погоду, однако с прояснениями. Несмотря на это случатся небольшие дожди.

Градусники жителей города на Неве днем покажут +22…+24°, а в Ленинградской области +20…+25°.

Петербуржцев обдаст северным ветром. Также атмосферное давление будет немного меняться и составит 758 мм рт. ст., что является практически нормой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди и тепло ожидаются в Петербурге 12 августа.

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