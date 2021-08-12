В Пулково задержали 5 внутренних и международных рейса

В Пулково задержали 5 внутренних и международных рейса
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В четверг, 12 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Еревана, Симферополя, Калининграда, Москвы и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задержан рейс U6 8813 до Еревана. Горожане собирались улететь из Северной столицы в 08:50. Однако сделать это согласно расписанию не получится.

С вылетом задерживается рейс до Симферополя U6 657. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:00, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 391 до Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:45.

Также задерживают рейс U6 080 до Москвы. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 19:25.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров.

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