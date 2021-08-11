Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» с начала 2021 года превысил 10 млн человек, что на 13% меньше допандемийного 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних направлениях обслужено более 9 млн человек, что на 27% больше аналогичного периода позапрошлого года. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь и Новосибирск.

А вот на международных направлениях из-за ковид-ограничений за первую половину 2021 года было обслужено всего около 1 млн человек. Снижение пассажиропотока составило 78%. Самые частые направления — Анталья, Стамбул, Ларнака, Ереван и Ташкент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туры из России в Турцию в июле подешевели на пять с половиной процента по сравнению с июнем, при этом другие услуги подорожали.