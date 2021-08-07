Росстат: туры из России в Турцию в июле подешевели почти на 6%

Росстат: туры из России в Турцию в июле подешевели почти на 6%
Снизились цены на туры в ОАЭ - на четыре процента. Фото: pixabay.com

Туры из России в Турцию в июле подешевели на пять с половиной процента по сравнению с июнем, при этом другие услуги подорожали.

Снижение платы за проживание зарегистрировано в отелях и хостелах – на от двух до 11%. Снизились цены на туры в ОАЭ — на четыре процента. Об этом сообщает «Прайм».

Проживание в хостелах и отелях с одной звездой в России подешевело на полтора процента, в двухзвездочных — на два процента, четырех- и пятизвездочных — на четыре процента. Стоимость услуг отелей и других мест проживания в прошлом месяце уменьшилось почти на пять% к июню.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что путешественникам из России раскрыли схемы обмана, которые используются при организации питания в отелях Турции по системе «все включено». Одни из самых излюбленных хитростей — добавление сои в мясные продукты, а приготовление еды не из свежих морепродуктов, а из консерв.

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