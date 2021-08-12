Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России

У России нет страха перед негативным сценарием. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

У России нет страха перед негативным сценарием. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во многих регионах России наблюдается уменьшение числа новых случаев ковида. Положительная динамика и по госпитализированным. Особенно это видно в Москве, заявил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Так, за полтора года медики накопили огромный опыт борьбы с ковидом, и система здравоохранения готова к очередной волне COVID-19, если она будет этой осенью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проценко заявил, что у России нет страха перед негативным сценарием, который может развернуться в первом месяце осени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину от ковида для детей и подростков могут зарегистрировать в середине сентября. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. На данный момент готовят отчет перед второй фазой клинических испытаний.