Вакцину от COVID-19 для детей в России планируют зарегистрировать в сентябре

В это время дети пойдут в школу, и сначала проблемы возникнут у детей, а потом и взрослых. Фото: Baltphoto

В это время дети пойдут в школу, и сначала проблемы возникнут у детей, а потом и взрослых. Фото: Baltphoto

Вакцину от ковида для детей и подростков могут зарегистрировать в середине сентября. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он обратил внимание на то, что на данный момент готовят отчет перед второй фазой клинических испытаний. К середине первого осеннего месяца вакцину, вероятно, зарегистрируют, чтоб ее можно было колоть школьникам. Об этом сообщают «Известия».

Академик отметил, если же необходимо будет делать третью фазу испытаний, то сроки регистрации вакцины сдвинутся. Он также добавил, что в это время дети пойдут в школу, и сначала проблемы возникнут у детей, а потом и взрослых. Речь идет об ожидаемом росте заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запретили строить жилье без школ и детских садов