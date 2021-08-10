В Петербурге запретили строить жилье без школ и детских садов

Градостроительная комиссия поставила застройщикам условия, без выполнения которых они не смогут получить разрешения на строительство жилых домов. Сдача жилья должна проходить вместе с социальными объектами.

По словам губернатора Александра Беглова, власти работают над тем, чтобы избавиться от дисбаланса между жилой и социальной застройкой, особенно в новых кварталах. Он отметил, что жилая застройка должна сдаваться синхронно с социальными объектами.

Градостроительная комиссия изучила обращения от двух строительных компаний: «РСТИ-Нова» и «Озерный край». Первая собирается построить в Московском районе 44 тысячи квадратных метров жилья. Застройщика обязали построить и передать городу детский сад и школу, а также внутриквартальные проезды и помещение под медучреждение.

Второму застройщику, который запланировал строительство 128 «квадратов» жилья в Калининском районе, придется построить школу, детсад и помещения под медучреждение.

Как сообщили в Смольном, в дальнейшем такие требования будут предъявляться и к другим компаниям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассказали, когда начнут строить дома на 3D-принтерах.