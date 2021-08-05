В Петербурге рассказали, когда начнут строить дома на 3D-принтерах

В Петербурге рассказали, когда начнут строить дома на 3D-принтерах
Петербург рано или поздно выйдет на рынок 3D-печати зданий, но говорить о сроках пока рано. Фото: pixabay

Петербургские застройщики начинают внедрять цифровые технологии в строительство зданий. Эксперты рассказали о развитии 3D-печати зданий в городе и России.

На прошлой неделе вице-губернатор Станислав Казарин заявил по итогам сессии «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ», что развитие цифровых технологий в городе является одним из приоритетных проектов. Речь идет, в том числе, о строительстве зданий при помощи 3D-принтера. По словам чиновника, Северная столица следит за мировым опытом и стремится к тому, чтобы приступить к реализации пилотных проектов по печати зданий и сооружений.

Генеральный директор и совладелец ГК «КВС» Сергей Ярошенко отметил в беседе с АБН, что Петербург рано или поздно выйдет на рынок 3D-печати зданий, но говорить о сроках пока рано.

По мнению гендиректора некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова, перспективы использования 3D-принтеров для печати строительных панелей пока выглядят далекими.

Как объясняет эксперт, их можно будет использовать на проектах ИЖС и малоэтажного строительство. Если они покажут свою надежность и эффективность, то можно будет испробовать эту технологию при строительстве многоквартирных домов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов объяснил, зачем нужно строить КАД-2.

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