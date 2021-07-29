Беглов объяснил, зачем нужно строить КАД-2

Губернатор отметил, что на данный момент одной кольцевой дороги уже недостаточно.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, зачем городу нужно строить КАД-2. К петербуржцам он обратился в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Политик отметил, что имеющаяся кольцевая дорога не справляется с трафиком, из-за чего появляются пробки. Появление КАД-2 позволило бы вывести транзитный трафик с КАД и разгрузить множество дорог. Благодаря новой магистрали можно соединить часть населенных пунктов Петербурга и Ленобласти, а также расширить возможности трафика, идущего через Финляндию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАДе из-за ремонта перекроют съезды №7 и №12.