На КАДе из-за ремонта перекроют съезды №7 и №12

Съезд №7 перекроют с 02:00 до 7:00 31 июля и с 21:00 31 июля до 16:00 первого августа. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Съезд №7 перекроют с 02:00 до 7:00 31 июля и с 21:00 31 июля до 16:00 первого августа. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с производством дорожных работ на км 71 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее — КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют съезды №7 и № 12.

Съезд №7 перекроют с 02:00 до 7:00 31 июля и с 21:00 31 июля до 16:00 первого августа. Съезд №12 перекроют с 21:00 второго августа до 6:00 третьего августа 2021 и с 21:00 третьего августа до 21:00 четвертого августа. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд №12, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Предпортовую улицу.

Дополнительно в период с 30 июля по 2 августа будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по транспорту обнаружил в Петербурге 13 783 нарушения правил парковки за первый месяц работы в рамках новых полномочий.