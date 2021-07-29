В Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц

В Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц
На штрафстоянки эвакуировали 1,5 тысячи автомобилей. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Комитет по транспорту обнаружил в Петербурге 13 783 нарушения правил парковки за первый месяц работы в рамках новых полномочий.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств начали выявлять с 29 июня.

За месяц работники парковочной инспекции вынесли почти 3 тысячи постановлений об административном правонарушении и составили 299 протоколов сразу на месте. Патрулирование проводилось на 400 улицах.

Кроме того, за указанный период на штрафстоянки эвакуировали 1,5 тысячи автомобилей.

В комитете отметили, что благодаря проведенным мероприятиям улучшилось движение общественного транспорта на Ленинском, Гражданском и Среднеохтинском проспектах, а также в историческом центре города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали штрафовать за неправильную парковку во дворах.

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