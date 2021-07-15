В Петербурге начали штрафовать за неправильную парковку во дворах

ГАТИ уже вынесла первые постановления за нарушения.

В Санкт-Петербурге начали штрафовать за неправильную парковку во дворах. ГАТИ уже успела вынести первые постановления. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Во время мониторинга в Приморском районе было замечено более 30 нарушений. Всех автомобилистов привлекут к административной ответственности. Напоминаем, что фиксировать неправильную парковку помогает специальный программно-аппаратных комплекс, установленный в автомобиле. Составляя маршруты, сотрудники ГАТИ прислушиваются к неравнодушным местным жителям, которые оставляют обращения через сайт ведомства.

Больше всего жалоб поступило из Приморского, Выборгского и Кировского районов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комитет по транспорту закончил проект платной парковки на 71 улице.