Комитет по транспорту закончил проект платной парковки на 71 улице

В Петербурге на 71 улице Центрального района закончилось проектирование зоны платной парковки, она начнет свою работу уже в 2021 году.
Как сообщает комитет по транспорту, стоимоть проекта оценивается в 116 млн рублей.
В данный момент готовят расчет платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Они станут доступны в 2022 году.
Так как Центральный и Адмиралтейский районы одни из старейших, то здесь довольно плотный автомобильный трафик. В связи с этим следует систематизировать парковку.
К концу 2023 года в зону городского парковочного пространства должны войти улицы Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. А это насчитывает около 65 тыс. парковочных мест.
Примерная цена на проектирование создания зоны платной парковки на четыре центральных района Северной столицы предполагает около 1,3 млрд рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе появится зона платной парковки.