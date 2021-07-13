Комитет по транспорту закончил проект платной парковки на 71 улице

В Вентральном и Адмиралтейском районах важно навести порядок с хаотичной парковкой, разгрузить улицы и обеспечить приоритет движения общественного транспорта. Фото: Pixabay

В Вентральном и Адмиралтейском районах важно навести порядок с хаотичной парковкой, разгрузить улицы и обеспечить приоритет движения общественного транспорта. Фото: Pixabay

В Петербурге на 71 улице Центрального района закончилось проектирование зоны платной парковки, она начнет свою работу уже в 2021 году.

Как сообщает комитет по транспорту, стоимоть проекта оценивается в 116 млн рублей.

В данный момент готовят расчет платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Они станут доступны в 2022 году.

Так как Центральный и Адмиралтейский районы одни из старейших, то здесь довольно плотный автомобильный трафик. В связи с этим следует систематизировать парковку.

К концу 2023 года в зону городского парковочного пространства должны войти улицы Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. А это насчитывает около 65 тыс. парковочных мест.

Примерная цена на проектирование создания зоны платной парковки на четыре центральных района Северной столицы предполагает около 1,3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе появится зона платной парковки.