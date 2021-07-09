В Петроградском районе появится зона платной парковки

В Петроградском районе появится зона платной парковки
Платные парковки появятся в Петроградском районе. Фото: pixabay.com

Проект планируют сделать в 2021 году.

В Петроградском районе в скором времени может появиться зона платной парковки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ускорить сроки расширения зоны и распространить ее на еще один район. Он отметил, что власти готовы выделять на это дополнительные средства. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов объяснил, что Петроградскому району просто необходима платная парковка сразу по нескольким причинам.

«Улицы там узкие, из-за хаотичной парковки они оказались одними из самых перегруженных. «Скорым» и пожарным автомобилям бывает трудно проехать. Парковка на тротуарах мешает проходу горожан. Платная парковка здесь очень нужна»,

– рассказал он.

Ожидается, что проект запустят уже в первой половине 2023 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировано 2000 нарушений правил парковки за 10 дней.

новости СПб парковка Петроградский район


 

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