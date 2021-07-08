В Петербурге зафиксировано 2000 нарушений правил парковки за 10 дней

В Петербурге зафиксировано 2000 нарушений правил парковки за 10 дней
В Петербурге за 10 дней зафиксировано более 2000 нарушений правил парковки. Фото: Мойка78Валентин Егоршин

Комитет по транспорту обнаружил в Петербурге свыше 2000 нарушений правил парковки за первые десять дней работы в рамках новых полномочий.

Как сообщают в ведомстве, с 29 июня начали выявлять нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Проверяли при помощи автомобилей, оборудованных комплексами автоматической фотофиксации, и пеших инспекторов по большей части центральные улицы.

За десять дней замечено, как 493 автомобиля припарковались в неположенном месте.

Работники парковочной инспекции на месте составили 79 протоколов об административном правонарушении. Фотофиксация же отметила 2184 правонарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что эвакуацией автомобилей в Петербурге с 29 июня займется комитет по транспорту.

Городской комитет по транспорту нарушение правил парковки новости СПб


 

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