Комитет по транспорту усилит контроль за нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств

С 29 июня Комитет по транспорту приступает к реализации полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспорта.

Об этом сообщает Комитет по транспорту. Несмотря на смену уполномоченного органа, для петербуржцев почти ничего не изменится.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что основными задачами Комитета станут: наведение порядка на дорогах, обеспечение безопасности дорожного движения и приоритета общественному транспорту для комфортного передвижения горожан. Так упорядочение парковки позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Вынесение постановления об административном правонарушении будет осуществляться в автоматическом и ручном режимах.

В первом случае машины с автоматической фотофиксацией будут ездить по заранее утвержденным маршрутам с интервалом в 15-20 минут в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена». В местах размещения стационарных камер фиксация будет осуществляться 1 раз в минуту. Потом материалы поступят в информационную госсистему, где автоматически сформируется постановление о правонарушении, которое потом отправят адресату по почте.

Во втором случае по заранее утвержденным маршрутам в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут курсировать пешие инспекторы. В случае обнаружения нарушения инспектор оформит протокол вызовет эвакуатор. Служба эвакуации переместит транспортное средство на штрафстоянку, закрепленную за районом.

Штраф за нарушение правил остановки машин составляет три тысячи рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе организуют реверсивное движение.