В Гатчинском районе организуют реверсивное движение

Реверсивное движение будет действовать две ночи подряд. Фото: Pixabay

Реверсивное движение будет действовать две ночи подряд. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Гатчинском районе из-за ремонта переезда движение на трассе А-120 сделают реверсивным.

О том, что с 29 по 30 июня учреждается реверсивное движение сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проводиться на переезде через ж/д пути на 93-м километре федеральной дороги А-120.

Кроме того, транспорт будет ездить в реверсивном режиме с ручным регулированием, еще будет ограничена скорость до 40 км/ч.

Ремонтные работы будут происходить на переезде, которые располагается по направлению Павловск – Новгород в ночь 29 и 30 июня с 01:00 до 05:00.

Отмечается, что на переезде собираются заменить рельсы в зоне переездного настила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на мосту через Вайю организуют реверсивное движение.