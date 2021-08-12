Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления, но придется судиться

Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления, но придется судиться
В России рассмотрят законопроект о пенсионных накоплениях. Фото: pixabay

Уже в октябре Госдума может принять законопроект, который обяжет негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, которые незаконно могли быть переданы в другие страховые компании. Правда, чтобы вернуть накопления, придется судиться.

С законодательной инициативой выступает российское правительство. Она предполагает, что в 2022-м году негосударственные страховые пенсионные фонды обяжут возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, передают «Известия». Принять законопроект, подготовленный кабинетом министров, в Госдуме могут уже в октябре. Таким образом правительство рассчитывает защитить россиян, которые держат свои накопления в негосударственных фондах и могут потерять их, если досрочно решат перейти в другой фонд.

Сейчас возможность возврата инвестиционного дохода законом не предусмотрена, если застрахованное лицо меняет фонд.

Если закон одобрят, то суд сможет признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным и обязать страховщиков восстанавливать изъятые суммы на счета пенсионеров.

Закон может вступить в силу в июле следующего года. К этому времени будет необходимо внести изменение в несколько нормативных правовых актов Банка России, а также доработать систему негосударственных пенсионных фондов и ПФР.

В Госдуме уже высказали мнение о том, что законопроект принимают с опозданием – граждане уже успели потерять миллиарды рублей при подобных переходах.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что летом этого года в Госдуме предложили ввести пособия для пенсионеров. Выплаты предлагали начислять за прививку против новой коронавирусной инфекции. Тогда авторы инициативы отмечали, что в регионах пытаются организовать материальные стимулы для пожилых граждан к прививке, но единого решения на федеральном уровне по этому вопросу нет.

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