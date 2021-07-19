В Госдуме предложили инициативу: введение пособия пенсионерам

В Госдуме предложили инициативу: введение пособия пенсионерам
В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам. Фото: pixabay

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил ввести пособие российским пенсионерам за прививку против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает RT, ссылаясь на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Министерства труда Антона Котякова, необходимо создать пособие для пенсионеров, прошедших вакцинация от COVID-19.

Депутат отметил, что власти в регионах, действительно, пытаются организовать материальные стимулы для пожилых граждан к прививке, но, по мнению автора инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.

Власов предлагает ввести федеральное единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, кто сможет получить новые пособия с 1 июля.

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