Новые пособия с 1 июля: кто может получить и как оформить

С 1 июля этого года россиянки, которые находятся в трудной материальной ситуации и встали на учет в ранние сроки беременности, и одинокие родители с низким доходом могут рассчитывать на получение новых пособий.

Постановление о порядке и условиях назначения выплат в среду, 30 июня, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В среднем по стране размер пособий составил 6350 рублей для беременных и 5650 рублей для неполных семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет.

Кто может получить?

В законе определяется, что одиноким считается родитель, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении ребенка или вписан матерью. Под категорию «одинокий родитель» попадают, если второй родитель умер, пропал без вести, находится в разводе с заявителем и платит алименты по решению суда.

Женщины в трудной жизненной ситуации смогут рассчитывать на помощь, если среднедушевой доход в семье составляет меньше прожиточного минимума на человека.

Отметим, что пособие назначается малоимущим с учетом комплексной оценки нуждаемости. Такая оценка была введена недавно. При назначении пособия учитывают не только доход, но также наличие недвижимости, автомобиля и другого имущества.

Как оформить?

Подать заявление на оформление выплаты можно через портал Госуслуг. Для получения пособия беременным женщинам будет необходимо указать личные данные и название больницы, где она встала на учет по беременности. Потребуется также ввести сведениях о детях и реквизиты счета. В течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления будет нужно предоставить документы о доходах. Такие же данные требуют и при оформлении ежемесячного пособия на ребенка от восьми до 17 лет.

Когда можно получить?

В июне этого года министр труда Антон Котяков сообщил, что выплата новых пособий, которые президент России Владимир Путин анонсировал в послании к Федеральному собранию, начнется 1 августа этого года.