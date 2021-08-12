День Иоанна Воина: что можно, а что опасно делать 12 августа

День Иоанна Воина: что можно, а что опасно делать 12 августа
В день Иоанна Воина никому нельзя отказывать в помощи. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня, 12 августа, христиане по всему миру отмечают день мученика Иоанна Воина, который жил в четвертом веке нашей эры. Gazeta.SPb рассказывает о том, чем принято заниматься в этот праздник, а что запрещено, и какие приметы подмечали в день Иоанна Воина на Руси.

Согласно преданию, Иоанн Воин состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и вынужденно принимал участие в гонениях на верующих. Вскоре, однако, Иоанн разочаровался в этой деятельности и решил тайно помогать христианам. Он предупреждал их о готовящихся нападениях и помогал бежать из плена.

Вскоре об этом прознал император и приказал заточить в тюрьму Иоанна, а затем казнить, но приговор не успели привести в исполнение: Юлиан погиб в бою с персами. Защитника христиан освободили, и он прожил долгую, счастливую жизнь, никому не отказывая в помощи. За страдания, которые он перенес, находясь в заключении, Иоанна прославили как мученика.

В праздник Иоанна Воина:

  • лучше избегать общения с представителями власти;
  • непредвиденные и малоприятные ситуации возможны и в финансовых вопросах;
  • сегодня лучше никому не рассказывать плохих снов — существует поверье, что все может сбыться;
  • как ни странно, денежными проблемами может обернуться переедание;
  • нельзя отказывать в помощи, чтобы самому не оказаться в трудной ситуации.

Традиционно 12 августа крестьяне сеяли озимые культуры — считалось, что это принесет богатый урожай. Первым за работу следовало приниматься самому старшему члену семьи, его, в таком случае, ждала благополучная старость. Пчеловоды в день Иоанна Воина молились святым апостолам от семидесяти, Силе и Силуану, прося у них много меда.

12 августа — благоприятный период для:

  • переезда;
  • смены рода деятельности;
  • путешествий, даже небольших.

В народе верили, что если 12 августа погода прохладная — в ближайшее время дождей не жди, а если тепло — будет богатый урожай грибов. Много рябины на ветках означало дождливую осень и морозную зиму.

Кроме того, сны, увиденные в ночь на 12 августа, считались вещими. Особенно если сон увидел именинник, которыми в этот праздник являются Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

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