День Иоанна Воина: что можно, а что опасно делать 12 августа

Сегодня, 12 августа, христиане по всему миру отмечают день мученика Иоанна Воина, который жил в четвертом веке нашей эры. Gazeta.SPb рассказывает о том, чем принято заниматься в этот праздник, а что запрещено, и какие приметы подмечали в день Иоанна Воина на Руси.

Согласно преданию, Иоанн Воин состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и вынужденно принимал участие в гонениях на верующих. Вскоре, однако, Иоанн разочаровался в этой деятельности и решил тайно помогать христианам. Он предупреждал их о готовящихся нападениях и помогал бежать из плена.

Вскоре об этом прознал император и приказал заточить в тюрьму Иоанна, а затем казнить, но приговор не успели привести в исполнение: Юлиан погиб в бою с персами. Защитника христиан освободили, и он прожил долгую, счастливую жизнь, никому не отказывая в помощи. За страдания, которые он перенес, находясь в заключении, Иоанна прославили как мученика.

В праздник Иоанна Воина:

лучше избегать общения с представителями власти;

непредвиденные и малоприятные ситуации возможны и в финансовых вопросах;

сегодня лучше никому не рассказывать плохих снов — существует поверье, что все может сбыться;

как ни странно, денежными проблемами может обернуться переедание;

нельзя отказывать в помощи, чтобы самому не оказаться в трудной ситуации.

Традиционно 12 августа крестьяне сеяли озимые культуры — считалось, что это принесет богатый урожай. Первым за работу следовало приниматься самому старшему члену семьи, его, в таком случае, ждала благополучная старость. Пчеловоды в день Иоанна Воина молились святым апостолам от семидесяти, Силе и Силуану, прося у них много меда.

12 августа — благоприятный период для:

переезда;

смены рода деятельности;

путешествий, даже небольших.

В народе верили, что если 12 августа погода прохладная — в ближайшее время дождей не жди, а если тепло — будет богатый урожай грибов. Много рябины на ветках означало дождливую осень и морозную зиму.