День Иоанна Воина: что можно, а что опасно делать 12 августа

Сегодня, 12 августа, христиане по всему миру отмечают день мученика Иоанна Воина, который жил в четвертом веке нашей эры. Gazeta.SPb рассказывает о том, чем принято заниматься в этот праздник, а что запрещено, и какие приметы подмечали в день Иоанна Воина на Руси.
Согласно преданию, Иоанн Воин состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и вынужденно принимал участие в гонениях на верующих. Вскоре, однако, Иоанн разочаровался в этой деятельности и решил тайно помогать христианам. Он предупреждал их о готовящихся нападениях и помогал бежать из плена.
Вскоре об этом прознал император и приказал заточить в тюрьму Иоанна, а затем казнить, но приговор не успели привести в исполнение: Юлиан погиб в бою с персами. Защитника христиан освободили, и он прожил долгую, счастливую жизнь, никому не отказывая в помощи. За страдания, которые он перенес, находясь в заключении, Иоанна прославили как мученика.
В праздник Иоанна Воина:
- лучше избегать общения с представителями власти;
- непредвиденные и малоприятные ситуации возможны и в финансовых вопросах;
- сегодня лучше никому не рассказывать плохих снов — существует поверье, что все может сбыться;
- как ни странно, денежными проблемами может обернуться переедание;
- нельзя отказывать в помощи, чтобы самому не оказаться в трудной ситуации.
Традиционно 12 августа крестьяне сеяли озимые культуры — считалось, что это принесет богатый урожай. Первым за работу следовало приниматься самому старшему члену семьи, его, в таком случае, ждала благополучная старость. Пчеловоды в день Иоанна Воина молились святым апостолам от семидесяти, Силе и Силуану, прося у них много меда.
12 августа — благоприятный период для:
- переезда;
- смены рода деятельности;
- путешествий, даже небольших.
В народе верили, что если 12 августа погода прохладная — в ближайшее время дождей не жди, а если тепло — будет богатый урожай грибов. Много рябины на ветках означало дождливую осень и морозную зиму.
Кроме того, сны, увиденные в ночь на 12 августа, считались вещими. Особенно если сон увидел именинник, которыми в этот праздник являются Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.