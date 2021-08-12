В ВОЗ заявили о низкой опасности штамма «йота»

В ВОЗ заявили о низкой опасности штамма «йота»
Опасность «йота» ниже угрозы, исходящей от «дельта». Фото: pixabay

Ученые из США заявили, что новый штамм ковида «йота» не приводит к серьезному течению болезни. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

Мутацию ковида обнаружили ученые в США. Отмечается, что она обладает повышенной по сравнению с другими штаммами заражаемостью и коэффициентом смертности. Мутация появилась в Нью-Йорке и имеет большую скорость распространения. Об этом сообщает сотрудник ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter.

Число случаев заражения «йота»-штаммом в Соединенных Штатах сильно падает и «дельта»-штамм ковида остается основным. Опасность «йота» ниже угрозы, исходящей от «дельта».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 205 млн человек.

ВОЗ дельта-штамм йота-штамм коронавирус США


 

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