В ВОЗ заявили о низкой опасности штамма «йота»

Ученые из США заявили, что новый штамм ковида «йота» не приводит к серьезному течению болезни. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

Мутацию ковида обнаружили ученые в США. Отмечается, что она обладает повышенной по сравнению с другими штаммами заражаемостью и коэффициентом смертности. Мутация появилась в Нью-Йорке и имеет большую скорость распространения. Об этом сообщает сотрудник ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter.

Число случаев заражения «йота»-штаммом в Соединенных Штатах сильно падает и «дельта»-штамм ковида остается основным. Опасность «йота» ниже угрозы, исходящей от «дельта».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 205 млн человек.