В мире COVID-19 заражены 205 млн человек

В мире COVID-19 заражены 205 млн человек
Наличие коронавируса в мире выявили более чем у 205 млн человек. Фото: sputnikvaccine.com

По всему миру продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 205 млн человек.

По данным SCMP на четверг, 12 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 205 млн 605 тыс. 793 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 338 тыс. 752 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 37 млн 60 тыс. 454 человек, на втором месте Индия — 32 млн 77 тыс. 706, затем идет Бразилия 20 млн 249 тыс. 176.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 534 тыс. 791 человек, умер 168 тыс. 49 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в ВОЗ заявили, что новый «йота»-штамм COVID не опаснее предыдущих.

зараженные в мире коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от авто
В Ленобласти коронавирусом заразились 0,9% привитых
Девять гидроциклистов-нарушителей попались полиции в Петербурге
Киберэксперт: как не попасть в базу данных телефонных мошенников
В ВОЗ заявили о низкой опасности штамма «йота»
В мире COVID-19 заражены 205 млн человек
День Иоанна Воина: что можно, а что опасно делать 12 августа
Погодный ад возвращается: в России опять ждут аномальную жару