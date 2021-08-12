В мире COVID-19 заражены 205 млн человек

Наличие коронавируса в мире выявили более чем у 205 млн человек. Фото: sputnikvaccine.com

Наличие коронавируса в мире выявили более чем у 205 млн человек. Фото: sputnikvaccine.com

По всему миру продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 205 млн человек.

По данным SCMP на четверг, 12 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 205 млн 605 тыс. 793 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 338 тыс. 752 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 37 млн 60 тыс. 454 человек, на втором месте Индия — 32 млн 77 тыс. 706, затем идет Бразилия 20 млн 249 тыс. 176.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 534 тыс. 791 человек, умер 168 тыс. 49 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в ВОЗ заявили, что новый «йота»-штамм COVID не опаснее предыдущих.