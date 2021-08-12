Пять знаков зодиака, которым точно нельзя доверять

Звезды могут рассказать не только о ваших финансовых, любовных и карьерных перспективах. Они покажут, представителям каких знаков зодиака можно доверять, а каким нет. Есть среди 13 знаков пятерка, слова которой стоит проверять по десять раз.

На пятом месте по способности врать находятся Раки, хотя искусными лжецами их точно не назовешь. Врут они часто, но не развивают свой навык. Именно поэтому фантазию Раков бросает от историй с собаками, которые съели домашнюю работу, к рассказам о взорвавшейся квартире. Самому Раку нет дела до того, верят ему или нет. Его окружающие при этом стараются сохранить спокойный вид.

Весам удается лгать куда лучше. Кстати, делают они это, как правило, не имея никакого злого умысла. Вранье для них – искусство, нечто естественное, чем нельзя не воспользоваться.

Скорпионов же стоит остерегаться. Они будут манипулировать и даже строить коварные планы. В заблуждение они умеют вводить окружающих чуть ли не с детства. Их не остановит ни возраст, ни статус собеседника. Правда, найдется не так много людей, которые искренне будут верить Скорпионам.

Зато доверять могут Козерогам. Лгут они виртуозно благодаря собственной эрудиции, а попадаются редко, поскольку хорошая память – еще одно их преимущество. Развитые артистические способности помогают Козерогам отлично скрывать свои истинные эмоции.

Верховные лжецы – Близнецы. Нередко к правде они относятся даже с некоторой долей презрения. Они считают, что она никому не нужна. Лгут они часто даже просто для развлечения. Если вы раскусили Близнеца, сделайте вид, что поверили и согласитесь со всем. Поймать их на правде – все равно что раздавить.

Кстати, к самым честным знакам зодиака относятся Девы, Тельцы и Стрельцы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как найти любовь всей жизни по гороскопу. Выбирая пару, очень важно учитывать совместимость с партнером по знаку зодиака.