Как найти любовь всей жизни по гороскопу

Как найти любовь всей жизни по гороскопу
Астрология позволит построить идеальные отношения. Фото: pixabay.com

Некоторым людям не суждено быть вместе. Астрологи считают, что есть несовместимые знаки зодиака. Кому-то, напротив, счастливую совместную жизнь прочит сама судьба.

Овнам отлично подойдут Раки. Ваш партнер будет хозяйственным и романтичным. Раки – отличные родители. Если хотите, чтобы вами дорожили, выбирайте Дев, а если жаждите постоянного разнообразия – Скорпионов.

Вы Телец и выбираете Овнов? Готовьтесь спорить. Очень много. При этом жарких обсуждений с другими Тельцами можно не ждать. Вы отлично понимаете друг друга. Романтики ждите от Близнецов, надежности от Весов, а преданности от Скорпионов. Отлично Тельцам подходят Рыбы. Они всегда будут стремиться поддержать вас.

Близнецам никогда не придется скучать со Львами. С ним вся жизнь будет сплошным праздником, как и с Водолеями. Долго и счастливо Близнецы будут жить с Весами. Хотите быть, как за каменной стеной? Выбирайте солидные и важные Весы.

Раки хорошо сходятся с представителями своего знака. У вас одинаковые интересы: вы хозяйственны, заботливы и будете замечательными родителями. Если ищите мира и спокойствия, выбирайте Весы, а страсти – Скорпионов.

Львам непросто искать партнеров – они слишком много времени думают исключительно о себе. Удачным будет сочетание с Девами. Они будут взваливать на себя все заботы и бесконечно восхищаться вами. Прочную связь Львы могут выстроить с Козерогами.

Девам, как никому, удается мириться с самовлюбленностью Львов. Вам будет комфортно вместе. Если время от времени готовы мириться со скукой, выбирайте Весы. Готовы полностью посвящать себя партнеру? Эту потребность вы удовлетворите, найдя себе Козерога. А вот если помощь нужна вам, обращайтесь к Водолею, который в любой момент бросится спасать вас. Самые идеальные отношения сложатся с Рыбами. Вы разные, но прекрасно дополняете друг друга.

Весы, которым нужна семья, должны искать Раков. Весам будет легко вдвоем. «Два сапога пара», — это про них. Обрести целостность будет легко и с Козерогами. Сложностей в выстраивании отношений практически не будет с Водолеями, но если вам не хватает неземной любви, выбирайте Рыб.

Скорпионы не пожалеют, если свяжут свою жизнь с другими Скорпионами. В ней будет много любви. Скучать не придется с Водолеями. Вы будете много экспериментировать вместе.

Стрельцам лучше искать себе Тельцов и Близнецов. Быть уверенными в себе Вас научат Львы, а Девы станут разумным выбором. Жить в любви и согласии вы будете с представителями своего знака.

Козероги знают, как обуздать Овнов, подход они найдут и к Девам. Раки в этих отношениях будут надежды и хозяйственны.

Прекрасная пара для Водолеев – Близнецы. Львы рядом с вами будут превращаться в ласковых котят. С Девами у вас не так много общего, но именно благодаря этому у вас могут сложиться прочные отношения. Лучшим собеседником, другом и любовником будет Стрелец. Понимание вы найдете и у Рыб.

Сами Рыбы смогут закрепить союз навечно не только с Водолеями, но и с Тельцами. Нарушать ваши границы не будут Весы, а Скорпионы станут настоящей опорой. Своей непохожестью вас притягивают Козероги, а с Рыбами вы будете комфортно идти по жизни десятки лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие мужские знака зодиака сделают счастливой любую женщину.

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