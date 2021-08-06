Три мужских знака Зодиака, способных сделать женщину счастливой

Среди мужских зодиакальных знаков есть три особенно харизматичных, которые способны достучаться до сердца избранницы и сделать её по-настоящему счастливой.

По мнению астрологов, лишь три мужских знака зодиака из двенадцати способны на глубокие, сильные чувства и серьезные, длительные отношения. Один из них — Телец, великодушие и незаурядные интеллектуальные способности которого покоряют женщин. Кроме того, Телец заботлив, всегда помнит о том, что необходимо его партнерше, и готов в любой момент оказать поддержку.

Прагматичность и объективное отношение Тельца к реальности позволяют надеяться на крепкий и длительный союз, а сила и решительность представителей этого знака сохранит в паре романтичность. Стоит отметить, что Телец весьма внимателен к интересам избранницы и готов не только вкладываться в собственные проекты, но и развивать идеи партнерши.

Еще одним знаком зодиака, рядом с которым женщина будет чувствовать себя нужной и любимой, является Лев. Его созвездие находится под влиянием Солнца, поэтому характер у таких мужчин крайне «мощный», Львы полны решимости. Представители этого знака очень щедры и внимательны к близким, любят заботится о них. Избранница Льва будет под надежной защитой, а постоянное внимание развеет все сомнения в правильности выбора.

Львы, как и Тельцы, склонны к долговременным отношениям с близким по духу человеком: партнерша мужчины-Льва должна разделять его мировоззрение и взгляды на будущее.

Наконец, в число зодиакальных знаков, которые окружат женщину любовью, входят Стрельцы. Мужчина-Стрелец жизнерадостен, полон энергии и обожает дарить второй половинке незабываемые впечатления. Представитель огненной стихии, он не стесняется проявлять свою любовь и нежность и, к примеру, устраивать романтические сюрпризы.

При этом в отношениях Стрельцы, как правило, очень рациональны: они стремятся «на берегу» объяснить избраннице, чего хотят от отношений, и ждут в ответ того же.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала, для каких знаков зодиака август станет финансово удачным месяцем.