Три знака зодиака, к которым в августе придут легкие деньги

Август будет простым не для всех знаков зодиака. Одним предстоит добывать себе хлеб с трудом, другим следует ждать легких денег.

Фраза «кровью и потом», к сожалению, в августе про Овнов. Отчаиваться не стоит. Будьте уверены, что труды будут вознаграждены. Получив прибыль, не будьте расточительны. Сейчас не время тратить.

Тельцам лучше приготовиться к непредвиденным расходам. Вероятно, они будут связаны с романтикой и подарками. На «хотелки» тратиться можно, а вот рисковать деньгами не стоит. Думайте о рисках прежде, чем вкладываться.

Близнецов также ждут неожиданные траты. Не пытайтесь сэкономить – хорошенько подумайте, совершая «выгодную» покупку.

Траты ждут и Раков. При этом потратиться придется на близких. У вас появится желание взять в долг, чтобы порадовать себя, но будьте осторожны.

Львы могут не отказывать себе в подарках. Правда, придется найти источник дохода, а потом уже радовать себя.

Кому точно не стоит выходить за рамки бюджета в этом месяце, так это Девам. Не портите отношения с теми, от кого зависят ваши финансы.

Связи помогут улучшить финансовое положение и Весам. В августе среди ваших знакомых найдутся те, кто поможет вам с работой. Старайтесь не потерять контроль над своими эмоциями.

Для Скорпионов настало время финансово поддержать близких. Самим вам надеяться сейчас не на кого. Не теряйте уверенности в себе.

Стрельцам не стоит держаться в тени. Ваше обаяние поможет вам заработать больше. Деньги будут легкими.

Козерогам же лучше сейчас забыть о себе. Помните об общих интересах и вкладывайтесь в общее дело. Это принесет выгоду.

Водолеям придется взять себя в руки и посвятить август усердной работе. Не забывайте об удаче, она обязательно будет на вашей стороне.

На судьбу могут положиться и Рыбы. Все, что остается, — расслабиться. Запасайтесь энергией. От этого зависит, сколько денег попадет в ваши руки.