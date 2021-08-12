На востоке Ленобласти 13 августа прольются сильные дожди

На востоке Ленобласти 13 августа прольются сильные дожди
В Ленобласти пройдут сильные дожди, а в некоторых районах и грозы. Фото: pixabay

В пятницу, 13 августа, в Ленинградской области будет облачная погода, однако днем в 47-ом регионе все же будут прояснения. Горожанам, живущим на западе региона, стоит ожидать кратковременные дожди.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Ленобласти ожидается северо-восточный и северный. Днем же он будет северо-западным, западным умеренным, а при грозах станет порывистым.

По информации синоптиков, гораздо меньше повезет тем, кто живет востоке. Там пройдут дожди «посерьезнее». Местами даже сильные.

Кроме того, в некоторых районах будут грозы.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов. Днем же столбики термометров покажут +20…+25 градусов. В некоторый районах не будет теплее +17 .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург 12 августа придут дожди.

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На востоке Ленобласти 13 августа прольются сильные дожди