Из-за разводки моста через Свирь 13 августа закроют трассу «Кола»

Мост через Свирь предназначен для одновременного движения как автомобильного транспорта, так и поездов. Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Мост через Свирь предназначен для одновременного движения как автомобильного транспорта, так и поездов. Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

В пятницу, 13 августа, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорога будет полностью закрыта на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Мост будет разведен с 11:10 до 13:10. В назначенный час по реке пройдет судно, высота которого 21 метр. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге забег легкоатлетов ограничит движение 15 августа. Так, «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга», 15 августа с 09:30 до 11:30 прекратит движение транспорта по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и Бодрову переулку.