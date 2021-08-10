В Петербурге забег легкоатлетов ограничит движение 15 августа

В Северной столице из-за проведения легкоатлетического забега приходится вводить ограничения движения транспортных средств.

Так, «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга», 15 августа с 09:30 до 11:30 прекратит движение транспорта по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и Бодрову переулку.

Помимо прочего, будет установлено одностороннее движение по Теннисной аллее в сторону от Центральной аллеи к Южной дороге.

Также, с 00:00 14 августа до 09:30 15 августа будет нельзя останавливаться на авто по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и Бодрову переулку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника, 9 августа, вводятся новые ограничения дорожного движения. Они затронут улицы на Васильевском острове и в Парголово.