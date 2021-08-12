СК завел дело на женщину, которая заперла своих детей на четыре дня

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Самары, которая оставила детей без присмотра на четверо суток.

Как полагает следствие, 9 августа подозреваемая оставила своих трехлетнего и годовалого детей одних в квартире дома в микрорайоне Крутые Ключи. Самое ужасное то, что младший сын был зафиксирован спящим в детском кресле без движения. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, дети находились дома в течение четырех суток.

Мертвое тело годовалого ребенка нашли 12 августа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дениса Бельтюкова, обвиняемого по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».